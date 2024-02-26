Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belirlendi Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanacak.

Son 8'e kalan takımların şampiyonluğu kazanmak için mücadele edeceği bu turda önemli bir müsabaka oynanacak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kupa maçı 27 Şubat Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik var

Bu kritik maç öncesinde ise Fenerbahçe'nin kamp kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can kadroda yer almadı. Ayrıca, Çağlar Söyüncü kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe ayrıca, sakatlığını atlatan ancak riske edilmek istenmeyen Fred'i de Ankara'ya götürmedi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

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