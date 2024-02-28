Ferdi Kadıoğlu: Taraftarımızdan özür diliyoruz Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü'ne 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunarak taraftarlardan özür diledi.

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Taraftarlardan özür dileyen Ferdi, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten sahada çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Bundan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.

"Kendimize çekidüzen vereceğiz"

Önlerinde 3 kupa olduğunu söyleyen Ferdi, "Şimdi oynayacağımız ve kazanmamız gereken 3 kupa var. Bunlara odaklanacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Sonuçtan dolayı fazlasıyla üzgünüz." sözlerini sarf etti.