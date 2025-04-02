Fernando Muslera, ilk kez derbide yedek

İHA

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu oldu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yaptı.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı.

2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.