Fethiyespor'a 4 atan Alanyaspor kupada turladı

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig takımı Alanyaspor ile TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
ALANYASPOR, 4 GOLLE TURLADI
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nicolas Janvier, 15. dakikada Jure Balkovec, 27. dakikada Rony Lopes ve 80. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Konuk ekip Fethiyespor'un golünü 84. dakikada Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.
5. TURA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 5. tura yükseldi. Fethiyespor, turnuvaya veda etti.
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