Euro
8.5739
0.49%
Dolar
7.0829
0.14%
Altın
420.55
0.98%
Borsa
1.544
0.61%
Bitcoin
327.134
8.45%
EXEN Coin
16.50
8.69%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Filip Novak yine sakatlandı

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Filip Novak'ın, bu akşam oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filip Novak yine sakatlandı

    Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye, Filip Novak'tan kötü haber geldi.

    OYNAYAMAYACAK

    Hafif sakatlığı bulunan tecrübeli sol bekin, bu akşamki karşılaşamada forma giyemeyeceği belirtildi.

    30 yaşındaki Çekyalı oyuncu, bu sezon 9 maçta forma giydi ve toplamda 573 dakika sahada kaldı.

    Filip Novak yine sakatlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir