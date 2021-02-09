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Filip Novak yine sakatlandı
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Filip Novak'ın, bu akşam oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 16:49
- Güncelleme : 09.02.2021 - 17:09
Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye, Filip Novak'tan kötü haber geldi.
OYNAYAMAYACAK
Hafif sakatlığı bulunan tecrübeli sol bekin, bu akşamki karşılaşamada forma giyemeyeceği belirtildi.
30 yaşındaki Çekyalı oyuncu, bu sezon 9 maçta forma giydi ve toplamda 573 dakika sahada kaldı.