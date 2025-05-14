Final maçında Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı!
Haber Merkezi

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi.

SARI KART SONRASI YOĞUN İTİRAZ

Trabzonspor'da Stefan Savic, 21. dakikada Victor Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Savic, kartın ardından hakem Cihan Aydın'a yoğun itirazlarda bulundu.

GALATASARAY, KIRMIZI KART BEKLEDİ

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, itirazlarının ardından Savic'e kırmızı kart çıkması yönünde itirazda bulundu.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor