Gabriel Paulista: Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik

Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.
"KIRMIZI KARTLA BİRLİKTE MAÇI KAYBETTİK"
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista, şu sözleri kullandı:
Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim.
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