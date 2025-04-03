Gabriel Paulista: Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik
Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazanırken maç sonunda Beşiktaş'ın futbolcusu Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KARTLA BİRLİKTE MAÇI KAYBETTİK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista, şu sözleri kullandı:

Maça iyi başladık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. İlk golü de bulduk, kontrol bizdeydi, fırsatlar bulduk. Kırmızı kartla birlikte maçı kaybettik, maç bitti diyebilirim.

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Emre Çalışkan
Editor