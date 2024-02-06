Galatasaray - Bandırmaspor maçında deprem felaketi unutulmadı Türkiye Kupası son 16 turundaki Galatasaray - Bandırmaspor maçında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı.

AA & Ensonhaber

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı.

"Bu destek hiç bitmeyecek"

Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi müzik yayını yapmazken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya siyah formayla çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı, seremoniye ise depremden etkilenen illerin adı ve plaka kodunun yer aldığı tişörtle çıktı.

Futbolcular, "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftar pankartlar astı

Galatasaray taraftarlar da, depremin yıl dönümünde tribünlere çeşitli pankartlar astı.

Taraftarlar tribünlere, "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "Unutmadık, unutmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte", "Felaketin birinci yılında ultrAslan hep yanınızda", "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar" ve "Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta" yazılı pankartlar astı.