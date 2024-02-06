Galatasaray - Bandırmaspor maçının ilk 11'leri Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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Süper Lig devi Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 tur maçında 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyen Galatasaray, son 16 turuna geldi.

Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi.

Kazanan çeyrek finale çıkacak

Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Türkiye Kupası'nda yarın karşılaşacak takımlardan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.

Bandırmaspor ise 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Berkan, Kazımcan, Ndombele, Eyüp Aydın, Tete, Halil, Zaha, Vinicius

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Batuhan, Sergen, Mexer, Emre Batuhan, Levent, Mehmet, Foor, Doğan Can, Djite