Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Metehan,Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Berkan, Sallai, Kerem, Yusuf Demir, Efe Akman, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek

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Emre Çalışkan
Editor