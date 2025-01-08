Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, ATV'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Metehan,Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Berkan, Sallai, Kerem, Yusuf Demir, Efe Akman, Batshuayi
Başakşehir: Muhammed, Hamza, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek
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