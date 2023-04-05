Galatasaray, Başakşehir'e kaybederek Türkiye Kupası'na veda etti Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Başakşehir, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

Başakşehir, 3 golle turladı

Başakşehir'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikada Patryk Szysz, 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Galatasaray'ın golleri 20. dakikada Kaan Ayhan, 51. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Sarı-kırmızılı takımada 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ofsayt nedeniyle, 40. dakikadaki Dries Mertens'in golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Emre Belözoğlu, kırmızı gördü

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belzöoğlu, itirazları nedeniyle 37. dakikada kırmızı kart gördü.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan mücadelede Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup etmişti.

Başakşehir, Ankaragücü'yle eşleşti

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu karşılaşmada Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı ve Trabzonspor’u 3-1 ile eleyen Ankaragücü’nün rakibi oldu

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray haftayı BAY geçecek. Başakşehir ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.