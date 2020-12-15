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    Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 08:00
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 09:39
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    Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi elemesi oynadığı için bu turdan başlarken Darıca Gençlerbirliği ise sırasıyla Belediye Kütahyaspor, Zonguldak Kömürspor, ve Bandırmaspor'u eleyerek kupada buraya kadar gelmişti.

    Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında eğer eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.

    Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçının muhtemel 11 leri #1

    GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.

    Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Luyindama, Emin Bayram, Ömer Bayram, Etebo, Belhanda, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol

    Darıca GB: Alper Doğan, Metin Güler, Halil İbrahim Sağar, Yusuf Bildik, Samet Acar, Selman Sevinç, Erdem Dikbasan, Berat Eyüpoğlu, Çağrı Oğuz, Nebi Tiryakioğlu, Baha Kısacık

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