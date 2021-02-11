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    Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı

    Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı

    Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da, defans oyuncuların yaptığı hatalar turun kaybedilmesine neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 08:45
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    Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'da defans oyuncuları, maç boyunca sarı-lacivertlilerin hücum hattına geçit vermemişti.

    Karşılaşmanın ardından Instagram'dan bir paylaşım yapan Ryan Donk, 'Hocam duvar olmuş mu?' yazarak teknik direktör Fatih Terim'i etiketlemişti.

    Ancak Fenerbahçe karşısında çok iyi bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı savunmacılar, Alanyaspor maçında ise adeta döküldü.

    Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı #1

    DUVAR YIKILDI

    48 dakikada 3-0 geriye düşen Galatasaray'da, özellikle Marcao'nun yaptığı hatalar taraftarları kızdırdı. Rakip takım taraftarları ise Donk'un paylaşımını montajla değiştirerek 'Duvar yıkıldı' notuyla göndermede bulundu.

    Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı #2

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