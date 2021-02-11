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Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı

Galatasaray defansı, Alanya karşısında sınıfta kaldı

Alanyaspor'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da, defans oyuncuların yaptığı hatalar turun kaybedilmesine neden oldu.