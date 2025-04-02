Galatasaray, Kadıköy’de yenilmezliğini 4 maça yükseltti
İHA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Fenerbahçe ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, böylece Kadıköy’deki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE İLE DEPLASMANDA OYNADIĞI SON 4 DERBİ

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor