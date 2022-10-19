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    Galatasaray - Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Galatasaray, Kastamonuspor'u ağırlıyor.
    • 19.10.2022 - 09:08
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    Galatasaray - Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

    Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Galatasaray - Kastamonuspor mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Okan, Dubois, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Mata, Barış Alper, Kerem, Seferovic

    Kastamonuspor: Eray, Şaban, Erman, Faruk, Kadir Keleş, Hakan Olkan, Berkan Turan, Ayhan, Berkay Samancı, Mehmet Bektaş, Ergin Keleş


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