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Galatasaray - Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri
Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Galatasaray, Kastamonuspor'u ağırlıyor.
- 19.10.2022 - 09:08
Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Galatasaray - Kastamonuspor mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Okan, Dubois, Emin Bayram, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Mata, Barış Alper, Kerem, Seferovic
Kastamonuspor: Eray, Şaban, Erman, Faruk, Kadir Keleş, Hakan Olkan, Berkan Turan, Ayhan, Berkay Samancı, Mehmet Bektaş, Ergin Keleş