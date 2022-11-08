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Galatasaray - Ofspor maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, TFF 3. Lig ekibi Ofspor'u ağırlayacak.
- 08.11.2022 - 20:02
- Güncelleme : 08.11.2022 - 20:08
Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray-Ofspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mata, Yunus, Seferovic, Gomis
Ofspor: Mızhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat