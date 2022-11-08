Galatasaray, Ofspor'u mağlup etti

Galatasaray, Ofspor'u mağlup etti

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Ofspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Ofspor, Miraç ile öne geçti

Galatasaray, maça baskı ve pozisyonlarla başladı ancak ilk gol Ofspor'dan geldi. 18. dakikada Miraç Türkyılmaz, ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Seferovic maça dengeyi getirdi

Yenilen golden sonra baskısını iyice artıran Galatasaray, oyunu tek kaleye çevirdi. Bafetimbi Gomis ile birçok fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, 37. dakikada Haris Seferovic'in attığı golle maça dengeyi getirdi.

Galibiyet golü Berkan'dan

İkinci yarıda da baskını düşürmeyen Galatasaray, pozisyonlar bulmaya devam etti. Galatasaray, 79. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından attığı golle kazandı.

Galatasaray 5. Tur'a yükseldi

Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasından önce son maçında 12 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Başakşehir'e konuk olacak.