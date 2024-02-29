Galatasaray taraftarı, oyundan çıkan Wilfried Zaha'yı ıslıkladı Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray'da taraftarlar maçın 81. dakikasında oyundan alınan Wilfried Zaha'yı ıslıkla protesto etti.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 6. dakikada Markao, 84. dakikada Mendes kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.

Taraftar ıslıkladı

Bu maçın son bölümlerinde ise ortaya dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı oyundan çıkartırken yerine Davinson Sanchez'i aldı.

Kenara gelen Fildişi Sahilli futbolcuyu ise tribünlerdeki sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla protesto ederek tepki gösterdi.

Zaha, Okan Buruk'a göndermede bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza atmıştı.

Zaha, Okan Buruk'a gönderme yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil.

Okan Buruk, son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Zaha için Antalyaspor maçının ardından şunları söylemişti:

Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak.

Bu sezon 10 gol attı

Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Wilfried Zaha, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 10 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı.