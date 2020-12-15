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    Galatasaray Türkiye Kupası'nda son 16'da

    Galatasaray Türkiye Kupası'nda son 16'da

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 23:00
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 23:09
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

    BELHANDA'NIN PENALTISI TURU GETİRDİ

    Sarı kırmızılı ekibe turu getirel gol, 44. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşu ile geldi.

    Galatasaray Türkiye Kupası nda son 16 da #1

    Galatasaray Türkiye Kupası nda son 16 da #2

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