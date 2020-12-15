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Galatasaray Türkiye Kupası'nda son 16'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 23:00
- Güncelleme : 15.12.2020 - 23:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
BELHANDA'NIN PENALTISI TURU GETİRDİ
Sarı kırmızılı ekibe turu getirel gol, 44. dakikada Belhanda'nın penaltı vuruşu ile geldi.