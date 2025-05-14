Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 19. kez kazandı

İHA

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü Kayserispor maçından da en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak ve sezonu çifte kupayla tamamlayacak.

6 YIL SONRA YENİDEN KAZANDI

Galatasaray, bu maçla birlikte bu maçla birlikte Türkiye Kupası’nda 24. kez final oynadı.

Son olarak 15 Mayıs 2019 tarihindeki finalde Akhisarspor'u yenen sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra bu başarısını Gaziantep'te tekrarladı.

19. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor’u geçerek Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılılar, kupayı en çok kazanan takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı.

Sarı-kırmızılılar dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.