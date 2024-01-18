Galatasaray - Ümraniyespor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.
Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Güneş Holding Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.
Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım, adını son 16 turuna yazdıracak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil
Ümraniyespor: Damlu, Popov, Cavare, Mustafa Eser, Hasan A., Diniyev, Uğur Y., Serkan G., Siraçhan Nas, Emre Demir, Bouali
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış