Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları tamamlandı

İHA
Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
İki takım da turu geçmek istiyor
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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