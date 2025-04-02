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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Maçın ardından ise tur atlayan taraf olan konuk takım Galatasaray'dan olay paylaşımlar geldi.

Sarı-kırmızılılar, derbi zaferi sonrasında sosyal medya hesabından gönderiler yayınladı.

"SAHADAKİ MÜCADELE BELİRLEDİ"

Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.

"HAZMEDECEKSİNİZ"

Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise "SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!" notunu düştüğü bir gönderi yayınlayarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

"EN BÜYÜK CİMBOM"

Galatasaray, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya göndermede bulunduğu bir paylaşıma imza attı.

Videoda sarı-lacivertli renkte yer alan Pinokyo'nun oynatıldığı görülürken, arka plana 'Survivor' yarışmasının müziği eklendi.

Açıklamaya ise "HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM!" yazıldı.