Galatasaray'ın kupa coşkusu! Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Galatasaray, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşadı.

İHA Galatasaray, 63. Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaraylı oyuncular, hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİNİ YAŞADILAR Sarı-kırmızı taraftarların olduğu tribünlere doğru giden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. ÜÇLÜ ÇEKTİLER Taraftarlar ise şampiyonluğun mimarı olan futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak üçlü çektirdi. Taraftarlar özellikle Osimhen, Muslera ve Günay'a yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızı futbolcular, her üçlüden sonra sevinç yumağı olarak doyasıya eğlendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA) Emre Çalışkan

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