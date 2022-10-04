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    Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi

    Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi

    Türkiye Kupası 3. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu.
    • 04.10.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:34
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    Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

    Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.

    Galatasaray ın Türkiye Kupası ndaki rakibi #1

    İşte eşleşmeler:

    Galatasaray - Kastamonuspor

    Çorum FK - Esenler Erokspor

    Denizlispor - Ayvalıkgücü

    Adana Demirspor - Adıyaman FK

    Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

    Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

    Kayserispor - Iğdır FK

    Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

    Boluspor - Fethiyespor

    Samsunspor - Muş 1984 Muşspor


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