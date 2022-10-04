Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi

Türkiye Kupası 3. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu.

Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.

İşte eşleşmeler:

Galatasaray - Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor