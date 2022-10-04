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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi
Türkiye Kupası 3. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Kastamonuspor oldu.
- 04.10.2022 - 14:37
- Güncelleme : 04.10.2022 - 15:34
Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.
İşte eşleşmeler:
Galatasaray - Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor