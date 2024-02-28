Garry Rodrigues: Hedefimiz kupayı Ankara'ya getirmek Ankaragücü oyuncusu Garry Rodrigues, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rodrigues, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Kupada bir tur daha atladık." dedi.

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Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek kupada yarı finale yükseldi.



Ankaragücü'nün yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, kazandıkları maçın ardından konuştu.

"Hedefimiz kupayı Ankara'ya getirmek"

Galibiyetin önemine değinen Rodrigues, "Bugünkü galibiyet çok önemliydi. Kupada bir tur daha atladık. Takımın kendine güveni yeniden geldi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık ileriye bakma vakti, bizim ana hedefimiz ileriye gitmek ve bu kupayı Ankara'ya getirmek." dedi.

"Kendime güvenim geldi"

Kendi performansına değinen yıldız oyuncu, "Gerçekten çok önemliydi bu gol benim için. Performansımı gösterme şansım oldu. Hem kendime güvenim geldi hem de takımıma yardımcı oldum, bundan dolayı çok mutluyum" sözlerini sarf etti.