Petrol
93.08
-2.39%
Euro
18.6076
-0.29%
Dolar
18.562
0.21%
Altın
1.017
-0.25%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
322.659
-8.45%
BTXN Coin
8.72
-1.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi

    Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Belediye Kütahyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, rakibini 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
    • 09.11.2022 - 20:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi

    Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

    Gaziantep FK, iki golle tur atladı

    Karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini 38. dakikada Tomas Pekhart ve 74. dakikada İsmail Karakaş (kendi kalesine) attı.

    Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 5. tura yükseldi. Belediye Kütahyaspor, organizasyona veda etti.

    Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi #1

    Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi #2

    Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi #3


    CZN Burak, Katar'da yeni şube açıyor
    Gündem

    CZN Burak, Katar'da yeni şube açıyor

    Mavi tikten sonra şimdi de 'resmi' etiketi geliyor
    Teknoloji

    Mavi tikten sonra şimdi de 'resmi' etiketi geliyor

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir