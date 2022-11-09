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Gaziantep FK, Belediye Kütahyaspor karşısında galip geldi
Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Belediye Kütahyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, rakibini 2-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
- 09.11.2022 - 20:59
Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Gaziantep FK, iki golle tur atladı
Karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini 38. dakikada Tomas Pekhart ve 74. dakikada İsmail Karakaş (kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 5. tura yükseldi. Belediye Kütahyaspor, organizasyona veda etti.