Gaziantep FK, Bodrum FK karşısında son dakika golüyle turladı Gaziantep FK, Türkiye Kupası 5. tur maçında Papis Djilobodji'nin kaydettiği son dakika golüyle Bodrum FK'yı eledi.

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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde, Marius Sumudica yönetimindeki Süper Lig takımı Gaziantep FK ile İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı 1. Lig ekibi Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, son dakika golüyle belli oldu. Ev sahibi takım Gaziantep FK, 1-0'lık skorla maçtan galip ayrıldı.

Tur son dakikada geldi

Kırmızı-siyahlılara turu getiren golü 90+6. dakikada Papis Djilobodji kaydetti.

Gaziantep FK, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.