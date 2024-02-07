Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi