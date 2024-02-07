Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyonlar Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya konuk olduğu Türkiye Kupası maçının ilk yarısında üç adet tartışmalı pozisyon yaşandı. Hakem Burak Şeker'in verdiği kararlar ise sosyal medyada tartışma yarattı.

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Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında üç adet tartışmalı pozisyon yaşandı.

Mert Hakan yerde kaldı, penaltı kararı verildi

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Fenerbahçe penaltı kazandı. Konuk ekibin atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, Furkan Soyalp ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Burak Şeker beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıyı kullanan Michy Batshuayi, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Florin Nita'nın solundan ağlara gitti.

Top Oosterwolde'nin eline çarptı mı?

26. dakikada ise Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı frikikte Mustafa Eskihellaç ortayı yaptı, ceza sahasında topu kontrol eden Marko Jevtovic sol ayağıyla şutunu çekti, top yakın mesafeden Jayden Oosterwolde'ye temas etti.

Bu esnada Gaziantep FK oyuncuları elle oynama sebebiyle penaltı itirazında bulundu.

VAR tavsiyesiyle kenara gelen hakem Burak Şeker, pozisyonu izledi ve maçta ikinci kez penaltı kararı verdi.

Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Alexandru Maxim sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Soluna uzanan kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı, Ardından kale sahasında Furkan Soyalp kafayı vurdu ve top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe'nin golünden önce faul mü var?

Son olarak 31. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerin ardından ceza sahasında karambol yaşandı. Ceza alanı içi sağ çaprazında topu önünde bulan Leonardo Bonucci vuruşunu yapmak isterken kaleci Nita topa hamle yaptı. Daha sonra Batshuayi sol çaprazdan yakın mesafeden boşta kalan topa sağ ayağıyla vurdu ve ağları havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın golden önce kullandığı köşe vuruşu esnasında Salem M'Bakata, Joshua King ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalmıştı. Bu pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Burak Şeker'e izleme tavsiyesi gelmedi.

Yaşanan bu üç pozisyon ise sosyal medyada çok konuşulurken, futbolseverler tarafından tartışıldı.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)