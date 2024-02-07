Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Kupanın 5. turunda Adanaspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli takım, son 16 turuna çıktı.

İki ekibin bu sezon Süper Lig'de yaptığı maçları Fenerbahçe, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Nita, Sorescu, Arda, Ertuğrul, N'koulou, Morais, Bikel, Furkan, Mustafa, Stankovski, Badji

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Çağlar, Bonucci, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, King, Batshuayi.