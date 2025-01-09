Gaziantep FK, kupada İstanbulspor'u dört golle geçti

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Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Süper Lig takımı Gaziantep FK ile 1. Lig ekibi İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

KENAN KODRO, HAT-TRICK YAPTI

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri; 24 ve 88 ve 90+2'de Kenan Kodro, 86. dakikada ise Eren Erdoğan kaydetti.

GAZİANTEP FK, ÜÇ PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupaya 3 puanla başladı. İstanbulspor, ilk maçta puan alamadı.

Gaziantep FK, kupada bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.