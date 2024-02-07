Gaziantep'te tartışmalı penaltı anı! Fenerbahçeli oyuncular ceza sahasına erken mi girdi? Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in kullandığı penaltı sırasında Fenerbahçeli futbolcuların ceza sahasına girmesi sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan bu an tartışma yarattı.

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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip Gaziantep FK, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe'ye karşı penaltı kazandı.

Penaltı nasıl gelişti?

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı frikikte Mustafa Eskihellaç ortayı yaptı, ceza sahasında topu kontrol eden Marko Jevtovic sol ayağıyla şutunu çekti, top yakın mesafeden Jayden Oosterwolde'ye temas etti.

Bu esnada Gaziantep FK oyuncuları elle oynama sebebiyle penaltı itirazında bulundu.

VAR tavsiyesiyle kenara gelen hakem Burak Şeker, pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Maxim'in vuruş anı gündem yarattı

Gaziantep FK'da penaltıyı kullanan Alexandru Maxim sağ ayağıyla vuruşunu yaptı.

Soluna uzanan kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı, Ardından kale sahasında Furkan Soyalp kafayı vurdu ve top üstten auta çıktı.

Maxim'in kaçırdığı bu penaltı ise tartışmalara sebep oldu.

Tecrübeli oyuncunun kullandığı penaltı esnasında Fenerbahçeli futbolcuların ceza sahasının içinde yer alması sosyal medyada gündem oldu.

Futbolseverler, penaltının tekrarlanması gerektiğini savundu.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)