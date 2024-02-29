Gedson Fernandes: Derbide oynamayacağım için üzgünüm Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Konyaspor'u saf dışı bıraktıkları kupa maçının ardınan açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gedson Fernandes, "Türkiye Kupası'nda hedefimiz var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bu maçın da zor olacağını biliyorduk. Ancak hedefimize doğru yürüyüp kupayı almak istiyoruz" dedi.

"Derbide oynamayacağım için üzgünüm"

25 yaşındaki Portekizli futbolcu, Galatasaray ile ligde oynanacak derbi maçla ilgili, "Derbi maçında taraftarımızın önünde elimizden geleni yapacağız. Oynamayacağım için üzgünüm. Takım arkadaşlarımın ellerinden geleni yapacağını biliyorum. O yüzden de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Gedson cezalı olduğu için derbide forma giyemeyecek.