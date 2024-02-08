Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Trabzonspor, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Gençlerbirliği: Orkun, Nzaba, Alperen, Yasin, Oğuzhan, Ensar, Amilton, Jimmy, Aosman, Yatabare, Kayode.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet Enis
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