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    Giresunsporlu Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket

    Giresunsporlu Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket

    Türkiye Kupası'nda Giresunspor'un Ankaraspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada son dakikada hatalı gol yiyen Bayram Kılıç'ı Giresunspor file bekçisi Ferhat Kaplan teselli etti.
    • 09.11.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 18:55
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    Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Giresunspor, Ankaraspor'u konuk etti.

    Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede tur atlayan taraf, 90+3'te galibiyet golünü atan Giresunspor oldu.

    Giresunspor 3 golle turladı

    Giresunspor'un gollerini 60 ve 90+3. dakikalarda Vukan Savicevic ile 70. dakikada Borja Sainz kaydetti. Ankaraspor'un golleri ise 18. dakikada Engin Bekdemir ve 53. dakikada Bahattin Köse'den geldi.

    Öte yandan Ankara ekibinde Doğukan Efe, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Giresunsporlu Ferhat Kaplan dan alkışlanacak hareket #1

    Ankaraspor turnuvaya veda etti

    Bu sonuçla beraber Giresunspor adını 5. tura yazdıran taraf olurken, Ankaraspor turnuvaya veda etti.

    Giresunsporlu Ferhat Kaplan dan alkışlanacak hareket #2

    Bayram hata yaptı

    Mücadelenin 90+3. dakikasına 2-2 beraberlikle girilirken Ankaraspor'da kaleci Bayram Kılıç büyük bir hata yaptı.

    18 yaşındaki genç file bekçisi, Giresunspor'da  ceza sahası dışında topla buluşan Vukan Savicevic'in çektiği şuta engel olamadı ve Başkent ekibi sahadan 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

    Giresunsporlu Ferhat Kaplan dan alkışlanacak hareket #3

    Ferhat teselli etti

    Yediği hatalı gol sonrası uzun bir süre yerden kalkamayan ve büyük hayal kırıklığına uğrayan genç kaleciyi, Karadeniz ekibinin tecrübeli kalecisi Ferhat Kaplan teselli etti. Bu görüntüler sosyal medyada alkış topladı.

    Giresunsporlu Ferhat Kaplan dan alkışlanacak hareket #4

    (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)


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