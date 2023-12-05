Gol düellosunda Pendikspor, Isparta 32'yi eledi! Türkiye Kupası'nın 4. Turu'nda Süper Lig ekibi Pendikspor, evinde 2. Lig'de yer alan Isparta 32'yi 5-3'lük skorla mağlup ederek tur atladı.

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Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı yaşanıyor.

Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Süper Lig kulübü Pendikspor ile Hakan Karaca yönetiminde 2. Lig'de mücadele eden Isparta 32 kupa maçında karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan ve 8 golün çıktığı maçta kazanan 5-3'lük skorla ev sahibi Pendikspor oldu.

Pendikspor, 5 golle turladı

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thuram, 29. dakikada Oscar Romero ve 54, 61, 63. dakikalarda Ahmed Hassan kaydetti.

Konuk ekip Isparta 32'nin golleri 35. dakikada Haşim Çoban, 74. dakikada Alim Harlak ve 84. dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor adını bir üst tura yazdırırken, Isparta 32 kupaya veda etti.