Göztepe, kupada Erzurumspor FK'yı tek golle geçti

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Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile Süper Lig takımı Göztepe karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Göztepe 1-0 kazandı.

GÖZTEPE, 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.

ERZURUMSPOR FK'NIN KUPADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE

Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mavi-beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.