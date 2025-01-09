Göztepe, kupada Erzurumspor FK'yı tek golle geçti

Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile Süper Lig takımı Göztepe karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Göztepe 1-0 kazandı.
GÖZTEPE, 3 PUANI TEK GOLLE ALDI
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 22. dakikada Victor Hugo kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe, kupaya 3 puanla başladı. Erzurumspor FK, ilk maçta puan alamadı.
ERZURUMSPOR FK'NIN KUPADAKİ RAKİBİ FENERBAHÇE
Göztepe, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ise 13 Ocak Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Erzurumspor FK ise, kupada bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Mavi-beyazlılar, 1. Lig'de ise 12 Ocak Pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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