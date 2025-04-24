Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Haber Merkezi
Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe'yi ağırladı.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Trabzonspor, finale yükseldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Ozan Tufan ile 89. dakikada Oleksandr Zubkov kaydetti.
54. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Trabzonspor'da Simon Banza'nın kullandığı penaltıyı Göztepe'nin file bekçisi Arda Özçimen kurtardı.
FİNALDE RAKİP GALATASARAY
Trabzonspor, finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Final müsabakası 14 Mayıs'ta oynanacak.
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