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Türkiye Kupası



Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final maçında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu. Trabzonspor, finalde Galatasaray ile karşılaşacak.