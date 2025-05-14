Günay Güvenç: Benim için manevi değeri çok yüksek

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez kupanın sahibi oldu.

Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.

"İÇİMDE FIRTINALAR KOPUYOR"

Günay Güvenç şöyle dedi:

"İçimde fırtınalar kopuyor. Manevi değeri çok yüksek benim için. Gaziantep'te 5 yıl geçirdim, burada kazanmak daha da mutluluk verici. İçimde çok şey var. Çok mutluyuz. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz kutlayacağız. İnşallah hafta sonu da ligde şampiyonluğa ulaşacağız."

"HOCAM KUPAYA BENİMLE BAŞLADI VE BENİMLE BİTİRDİ"

Deneyimli kaleci ayrıca şunları söyledi:

"Ben ne zaman oynasam Nando bana hep destek çıktı ve arkamda durdu. Ona çok şey borçluyum. Ondan çok şey öğrendim iki yılda. Hocam kupaya benimle başladı ve benimle bitirdi. Kupa bizim hepimizin. Ne kadar katkı verirsem o kadar güzel. Katkı verdiysem çok güzel. Bu taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum."