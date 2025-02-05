Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu.

"KUPA MAÇI ROTASYON AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Sözlerine kardeşini kaybeden Sergen Yalçın ve Ogün Altıparmak’ın vefatı nedeniyle Fenerbahçe’ye baş sağlığı dileyerek başlayan Hakan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

Biz alt ligde şampiyonluğa oynayan ve bu yolda ilerleyen bir takımız. Kupa maçı rotasyon açısından önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarı Fenerbahçe neredeyse ligdeki kadrosuna döndü ve fark genişledi. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Hedefimiz olan Süper Lig yolunda hafta sonu çok önemli bir maçımız var ona motive olacağız.