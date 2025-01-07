İHA
Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Okta, şu ifadeleri kullandı:
Kupada bugün ilk maçı oynadık. Zor olacağını biliyorduk. İstediklerimizi futbolcularımız uyguladı. 1 gol bulduk. Topun hakimiyeti bizdeydi. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı topu biraz fazla rakibe verdik. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan içgüdüyle topu korumaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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