Hatayspor, Sarıyer'e yenerek tur atladı!

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Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Volkan Demirel yönetimindeki Süper Lig takımı Hatayspor ile Soner Tolungüç'ün çalıştırdığı 2. Lig'de mücadele eden Sarıyer, hakem Ömer Faruk Turtay'ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Hatayspor, bu maçtan ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Hatay ekibi, iki golle turladı
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 48. dakikada Carlos Strandberg ve 90+1'de Chandrel Massanga kaydetti.
Hatayspor aldığı bu galibiyetle beraber adını 4. tura yazdırmayı başardı.
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