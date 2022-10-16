Hatayspor, Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu.

Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası 3. eleme turunda Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Maçın ertesi günü hazırlıklar başladı

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün Fatih Karagümrük ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Hatayspor ile Düzcespor, 19 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Yeni Hatay Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'da mağlubiyetin ardından izin

Galatasaray da Türkiye Kupası'nda 19 Ekim Çarşamba günü Kastamonu 1966 ile karşı karşıya gelecek.

Kayserispor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik ekip, oyunculara 1 gün dinlenme izni verdi.

Okan Buruk'un bu kararı sosyal medyada taraftarların tepkisini topladı.