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- Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz
Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz
- 27.05.2022 - 10:17
- Güncelleme : 27.05.2022 - 10:50
Türkiye Kupası finalinde uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 yenen Sivasspor, kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üzgün olduklarını dile getirerek, "Üzgünüz. Fevkalade üzgünüz. Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında. İki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz - İZLE
Hikmet Hoca'nın üzüntüsü
Maç sonunda Hikmet Karaman'ın ağlamaklı fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.