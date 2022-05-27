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    Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor

    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yedikleri son golde taçtan yapılan hatadan dolayı gol yediklerini, futbolcuların bazı zamanlar böyle hatalar yapabildiklerini belirtti.
    • 27.05.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 00:57
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    Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor

    Türkiye Kupası Final mücadelesinde Sivasspor’a 3-2 kaybeden Kayserispor’da maçın ardından Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    "Önemli zamanlarda basit hatalar olabiliyor"

    Üzgün olduklarını ifade eden Karaman, şunları söyiedi:

    “Özellikle oyunun son bölümünde 2-2’den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında, iki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2’yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1’den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor’u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz."

    Hikmet Karaman: Futbolcular önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor #1


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