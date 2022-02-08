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    Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'a yanıt

    Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'a yanıt

    Hikmet Karaman, İsmail Kartal'ın açıklamasına cevaben, "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın?" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 23:49
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 00:03
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    Kayserispor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi duraklamada yıktı.

    10 kişi Kayserispor duraklamada Ramazan Civelek'in frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın ardından, sahaya yansıttıkları performans için oyuncularını tebrik etti.

    "KAYSERİSPOR FUTBOL ADINA HİÇBİR ŞEY ORTAYA KOYMADI"

    Tecrübeli teknik adam, maçın ardından İsmail Kartal'ın açıklamalarına yanıt verdi.

    İsmail Kartal maçın ardından, "Fenerbahçe her şeyi yaptı, baştan sona üstün oynadık. Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik. Çok fazla istememiz rağmen golü bulamadık. Auta giden top, birine çarpıyor ve kalemizde gol oluyor." ifadelerini kullandı.

    Hikmet Karaman dan İsmail Kartal a yanıt #1

    "ADAMA SORARLAR... NE OYNADIN?"

    Karaman ise "Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar.... 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye!" cevap verdi.

    Hikmet Karaman dan İsmail Kartal a yanıt #2

    "BİR EKSİK KALMIŞIZ NE YAPACAĞIZ?"

    61 yaşındaki teknik direktör sözlerine şöyle devam etti;

    "Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik... Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce 9 oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi?

    Ramazan, ligdeki penaltı pozisyonunda ufak tuttu diye penaltı verilmişti ve tepki almıştı. Şanslıyız. Vurdu, rakibe çarptı ve gol oldu ama siz hazırlıklıysanız, şans size güler. Biz çıkar, savaşırız. Turu geçtiğimiz için çok sevinçliyiz ama kupa bitti, unuttuk. Hafta sonu Galatasaray maçı var."

    Hikmet Karaman dan İsmail Kartal a yanıt #3


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