Iğdır FK, Orduspor 1967'yi üç golle geçti

- Iğdır FK, Türkiye Kupası 4. Tur maçında Orduspor 1967'yi 3-2 yendi.
- Maçta Iğdır FK'nın gollerini Özder Özcan, Fode Koita ve Gianni Bruno attı.
- Bu galibiyetle Iğdır FK, gruplara kaldı.
Türkiye Kupası 4. Tur maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile 3. Lig takımlarından Orduspor 1967 karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK, 3-2'lik skorla kazandı ve gruplara kaldı.
IĞDIR FK GALİP GELDİ
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri, 35'te Özder Özcan, 84. dakikada penaltıdan Fode Koita ve 89. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
Orduspor 1967'nin gollerini ise 8. dakikada Erdem Onur Beytaş ile 41. dakikada Osman Arslantaş attı.
GRUPLARA KALDILAR
Bu sonucun ardından Iğdır FK, kupada tur atladı ve gruplara kaldı. Orduspor 1967, kupaya veda etti.
Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.