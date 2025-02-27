İlginç anlar! Ümit Öztürk, VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, evinde Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada John Lundstram, 41. dakikada Edin Visca, 45. dakikada Batista Mendy, 59. dakikada Muhammed Cham ve 83. dakikada Simon Banza kaydetti.
Rizespor'un gollerini ise 63. dakikada penaltıdan Vaclav Jurecka ve 89. dakikada Casper Höjer kaydetti.
VAR OLMAYAN MAÇTA VAR'I DİNLEDİ
Bu müsabakanın ilk yarısında ise ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Maçın 27. dakikasında Pedro Malheiro'un ortasında Simon Banza yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.
O sırada elini kulaklığına gören Öztürk, itiraza gelen oyunculara hayır dedi.
VAR'ın uygulanmadığı Türkiye Kupası'nda hakem Öztürk'ün bu hareketi, VAR'ı dinlemesi olarak yorumlandı.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
SAKATLIK GEÇİRDİ
Maçın sonlarına doğru hakem Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu sürdüremedi ve yerini hakem Davut Çelik'e bıraktı.
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