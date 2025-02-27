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İlginç anlar! Ümit Öztürk, VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

İlginç anlar! Ümit Öztürk, VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi Trabzonspor - Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün karşılaşma içerisinde VAR'ı dinleme işareti gündem oldu.