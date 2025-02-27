İlhan Palut: Çok kötü futbol akşamını çok kötü skorla tamamladık

İHA

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Rizespor, deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor'un maça konsantre bir şekilde çıktığını ve fiziksel olarak birçok pozisyonda üstünlük sağladığını belirtti.

"TRABZONSPOR BU MAÇA KONSANTRE BİR ŞEKİLDE ÇIKTI"

Palut, şunları dedi:

Trabzonspor bu maça konsantre bir şekilde çıktı. Bunun yanında fiziksel manada bir çok pozisyonda bize üstünlük sağladılar. Trabzonspor takımı, teknik heyeti bizden çok daha iyi bir şekilde hazırlamışlar. Ben takımımı yeteri kadar hazırlayamadım. Oyuncularımız bu maça yeteri kadar konsantre olamamışlar. Bu sahada görüne bir durumdu.

"TRABZONSPOR GALİBİYETİ HAK ETTİ ONLARI TEBRİK EDİYORUM"

Palut, Trabzonspor baskısını aşamadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu: